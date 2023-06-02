Деспотович, Алыкулов и еще три атакующих игрока для казахстанских клубов

В летнее трансферное окно большинство клубов КПЛ будут искать усиление и особенно в линию нападения. Корреспондент Vesti.kz собрал несколько известных футболистов, которые с большой вероятностью будут доступны на рынке.
Джордже Деспотович, 31 год
В этом году в КПЛ уже вернулся один бывший форвард "Астаны", однако пока камбэк Джуниора Кабананги можно назвать провальным. Справедливости ради, предпосылок для более удачного возвращения у Деспотовича не больше.
Однако, в той же степени очевидно, что эксцентричный серб заскучал в тульском "Арсенале". По слухам, Деспота уже предлагали минувшей зимой клубам КПЛ, однако трансфера не случилось. Возможно, многих смущает неоптимальная форма нападающего, его низкая результативность в последние два сезона и достаточно серьезные финансовые аппетиты.
Тем не менее, совсем исключать переезд Деспотовича в Казахстан нельзя, ведь именно здесь он проявил себя как настоящий бомбардир.
Жереми Манзорро, 31 год
Миниатюрный француз оставил о себе противоречивые впечатления в Казахстане, поскольку будучи весьма креативным игроком, он периодически находился в эпицентре конфликтов.
Тем не менее, если учитывать исключительно футбольные данные, Манзорро наверняка мог бы разнообразить среднюю линию почти в любой средней команде КПЛ.
Фактически, на данный момент Жереми уже свободный агент, поскольку его контракт с польским клубом "Сандецья" завершается в конце июня и период в этой команде ему явно не удался (всего пять матчей за полгода и ни одного результативного действия). Можно предположить, что агентство, которое ведет дела Манзорро, вновь выйдет на Казахстан, поскольку тут уже играет их несколько клиентов.
Алексей Щеткин, 32 года
О нападающем сборной Казахстана уже начинают забывать на родине, поскольку Алексей почти три года выступает в России. Но, похоже, сейчас возвращение в КПЛ как никогда близко.
Щеткин вновь провел невыразительный сезон в первой лиге России и его контракт с "Кубанью" завершается. Тем не менее, в Казахстане форвард может быть востребован, ведь он достаточно опытен и нападающие с такими данными всегда нужны в столь силовой лиге, как КПЛ.
Гулжигит Алыкулов, 22 года
Безусловно, будет странно, если Алыкулов уйдя из "Кайрата", окажется в другой казахстанской команде, ведь игрок мечтал о переезде в Европе. Но на данный момент мы фиксируем, что Гулжигит до сих пор в статусе свободного агента и найти новый клуб сразу после расторжения контракта с "Кайратом" он не сумел.
Вариант с Европой для игрока сборной Кыргызстана будет наиболее сложным, более реальная история - трансфер в чемпионат России, но Казахстан тоже нельзя вычеркивать. Летом клубы КПЛ, выступающие в еврокубках, могут пойти по легкому пути и забрать игрока, который уже адаптирован к чемпионату и чьи возможности хорошо известны.
Дарко Зорич, 29 лет
Правофланговый вингер с левой рабочей ногой, опытный и уже отлично знающий, что такое казахстанский футбол. У Дарко Зорича почти идеальные вводные для легионера в клуб КПЛ. И в данном случае предметные разговоры с бывшим игроком сборной Черногории уже ведут несколько команд.
Единственное возможное препятствие - здоровье игрока. Последние полгода Дарко в основном провел в лазарете, сыграв всего один матч за черногорский "Дечич". Но если игрок восстановит кондиции, то его скорее всего подпишет один из казахстанских клубов.
Фото: ФК "Кызыл-Жар"©, ФК "Астана"©, ПФК "Арсенал"©, ФК "Кубань"©, ФК "Кайрат"©