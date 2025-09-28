КПЛ
Сегодня 18:59

Дебютный гол Оразова перевернул ход матча "Елимай" - "Ордабасы" в КПЛ

©ФК "Ордабасы"

Семейский "Елимай" обыграл шымкентский "Ордабасы" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ), завершив встречу со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Счет был открыт уже на 3-й минуте: нападающий "Ордабасы" Эльхан Астанов воспользовался ранним шансом и вывел гостей вперед.

В течение большей части встречи казалось, что гости удержат победу, однако ближе к концу игры хозяева сумели переломить ход поединка. На 84-й минуте полузащитник Рамазан Оразов забил свой первый гол за новую команду. А на 95-й минуте Роман Муртазаев принёс семейчанам важную победу.

Благодаря этому результату "Елимай" набрал 42 очка и догнал "Актобе" в турнирной таблице, в то время как "Ордабасы" с 31 баллом остался на восьмом месте.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

