Дебютант КПЛ официально представил нового игрока

Украинский футболист Артур Западня перешел в "Махтаарал", сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что ранее он играл за многие клубы, а также за молодежную сборную Украины. Его приглашение должно усилить оборону команды.

При этом "Махтаарал" стал для него первым зарубежным клубом в карьере. На родине 31-летний защитник выступал за "Десну", "Волынь", "Львов", "Верес", "Сумы", "Ворсклу", "Ильичевец" и "Металлист 1925".

Напомним, "Махтаарал" вышел в КПЛ со второго места. Также в высший дивизион пробился "Аксу". А вот в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье команду из Атакента возглавил казахстанец Андрей Ферапонтов.