Дебютант КПЛ назначил нового тренера

Главным тренером "Махтаарала" стал казахстанец Андрей Ферапонтов, сообщает пресс-служба клуба.

После отставки Константина Горовенко руководство клуба провело переговоры с несколькими тренерами, но в итоге выбор сделало в пользу Ферапонтова, имеющего опыт самостоятельной работы в клубах "Иле-Саулет" и "Окжетпес". Также он входил в тренерский штаб "Ордабасы", национальной и молодежной сборных Казахстана, "Актобе" и белорусского "Руха".

При этом Руслан Есатов назначен помощником Ферапонтова, Александр Кучма будет отвечать за физическую подготовку, а Виталий Кувшинов - за вратарей.

Напомним, "Махтаарал" вышел в КПЛ со второго места. Также в высший дивизион пробился "Аксу". А вот в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".