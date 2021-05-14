Дебютант КПЛ одержал третью победу подряд и оторвался от зоны вылета

Безвыигрышная серия "Шахтера" составила три матча. 

Фото: ФК "Туран"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
5
14 мая 15:51
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 11
Шахтер - Туран 0:1

Голы: Нусербаев, 20 (0:1)

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Турнирная таблица

"Шахтер" проиграл "Турану" в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Турана". Решающий гол был забит на 20-й минуте с пенальти, который реализовал Танат Нусербаев.

Во втором тайме карагандинцы заметно активизировались и прижали соперника к своим воротам. Однако туркестанская команда не дрогнула, одержав третью победу подряд. При этом гости сохранили свои ворота на замке в третьем туре кряду. Победа позволила "Турану", проводящему первый сезон в КПЛ, набрать 12 очков и поднять с 11-го места на десятое. "Горняки" в свою очередь с восемью баллами остались на 12-й строчке. Безвыигрышная серия "Шахтера" составила три матча. 

В следующем туре, 18 мая, "Туран" дома примет "Акжайык", а "Шахтер" на следующий день в гостях сыграет с "Каспием".

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Метки:
Шахтер ФК Туран ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
5
14 мая 15:51
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