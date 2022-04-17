Дебютант КПЛ-2022 одержал первую победу в сезоне

ФК "Мактаарал" одержал первую победу в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz. Дебютант КПЛ-2022 дома обыграл павлодарский "Аксу" со счетом 2:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Айбол Абикен вывел "Аксу" вперед.

Однако хозяева еще до перерыва не только отыгрались, но и повели. Сначала на 19-й минуте отличился Рамазан Каримов, а спустя 18 минут забил Артем Разгонюк.

При этом на 72-й минуте "Аксу" забил второй мяч, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Благодаря этой победе "Махтаарал" набрал четыре очка и покинул последнюю строчку в таблице КПЛ. У "Аксу" осталось четыре балла.

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