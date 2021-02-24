Дебютант еврокубков от Казахстана объявил о трансфере футболиста с опытом игры в Европе

Футболист сборной Армении Гегам Кадимян перешел в "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

В разное время 28-летний игрок, способный сыграть как в нападении, так и в средней линии, выступал за украинские "Арсенал", "Титан", "Говерлу", "Олимпик", "Карпаты", "Зарю", "Ворсклу" и армянские "Пюник", "Алашкерт". Последним его клубом был белорусский "Неман". В предыдущем чемпионате Беларуси провел 29 матчей и забил 12 голов.

Отметим, что "Кайсар" в прошлом году стал седьмым в КПЛ, а также дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). Новым главным тренером "волков" в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.