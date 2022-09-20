Дебют в 15 лет. Как проводит сезон самый молодой игрок КПЛ-2022

Самым молодым футболистом в истории казахстанской премьер-лиги (КПЛ) является полузащитник "Аксу" Тамерлан Агиманов. В мае текущего года он вышел на поле в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 21 дня.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о статистике юного хавбека в первом для него сезоне в высшем дивизионе чемпионата Казахстана, а также о тех двух игроках, которые в прошлом тоже дебютировали в КПЛ в неполные 16 лет.

Дебют Агиманова произошел 7 мая в концовке матча десятого тура КПЛ между "Тоболом" и "Аксу". Украинский тренер Руслан Костышин выпустил Тамерлана вместо Дамира Марата, и так был установлен исторический рекорд. Однако повлиять на результат молодой игрок никак не мог - 2:0 в пользу костанайцев.

21 августа Агиманов появился на поле в рамках КПЛ во второй раз, на 60-й минуте выйдя на замену в домашнем матче против "Кайрата" (1:2). При Тамерлане павлодарцы даже отыграли один гол.

В прошлом сезоне игрок десять раз выходил на поле в первой лиге за основу "Аксу", а также во второй лиге за молодежную команду. И даже там футболист появлялся на поле после выходов на замену, поэтому мало кто мог предположить, что этот юнец станет самым молодым игроком в истории КПЛ уже спустя год, но так оно и вышло.

Сейчас Агиманов является важным игроком дублирующего состава "Аксу". Он провел на поле во второй лиге больше 500 минут, а также забил один гол. Но и за основу он играл в рамках Кубка Казахстана : дважды выходил на замену против "Кайрата" (2:3 и 1:1), а также против "Атырау" (0:1).

По итогам пяти матчей за основную команду "Аксу" в КПЛ и Кубке Казахстана Агиманов суммарно провел на поле 94 минуты (с учетом компенсированных). В них он нанес один удар (0 - в створ), три раза нарушил правила и столько же раз заставил сфолить соперников на себе, сделал 76 процентов точных передач (19/25), выиграл 55 процентов единоборств (11/20), а также выполнил одну попытку навеса (0 удачных).

Вся эта статистика была суммирована на основе данных Instat. Индекс Агиманова высчитывался только по итогам трех игр, так как в двух других он провел на поле очень мало времени. Средний показатель - 164.

На счету Тамерлана уже есть опыт выступлений за сборную Казахстана до 16 лет. В этом году в Эстонии проходил Кубок развития УЕФА, и там в трех матчах полузащитник забил три мяча. Теперь же Агиманов получил вызов в юношескую сборную Казахстана до 17 лет. В ближайшие дни он может дважды сыграть со сверстниками из России.

Теперь же вспомним двух последних игроков, которые также дебютировали в КПЛ, не достигнув и 16-летнего возраста. В сентябре 2008-го, в 15 лет, 9 месяцев и 14 дней, первый матч в КПЛ провел игрок "Кайрата" Абзал Бейсебеков . Сейчас уже не все поверят в то, что капитан "Астаны" и полностью преданный столичной команде игрок делал свои первые профессиональные шаги именно в "Кайрате".

Последним игроком, перед Агимановым, которому было суждено дебютировать в КПЛ в 15 лет, был воспитанник "Астаны" Мади Жакипбаев. В марте 2016-го он вышел на поле, когда ему было 15 лет, 11 месяцев и 20 дней. И по сей день он является самым молодым дебютантом в истории столичного клуба.

Отметим, что на данный момент 29-летний Бейсебеков продолжает выступать за "Астану" и быть ее капитаном, а вот 22-летний Жакипбаев находится в статусе свободного агента с начала года.

Напомним, что несколько дней назад 15-летний футболист лондонского "Арсенала" дебютировал в АПЛ. Он стал самым юным дебютантом в истории чемпионата.

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