15-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги "Брентфорд" - "Арсенал" состоялось историческое событие - отличился полузащитник лондонского Итан Нванери, теперь он самый молодой игрок в истории чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Заменив Фабиу Виейра в компенсированное время, в возрасте 15 лет и 181 дня, Итан стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-лиги.

Ранее рекорд принадлежал Харви Эллиотту, который впервые сыграл в матче АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.

Родившийся в марте 2007 Нванери находится в системе "Арсенала" с девяти лет, но уже привлекается к матчам команды U-18 "канониров". В 14 лет Итан дебютировал за сборную Англии U-16.

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