Популярный аккаунт Rising Stars XI в соцсети X, специализирующийся на молодёжи и восходящих талантах мирового футбола, отметил эффектный гол форварда алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева, забитый в матче 23-го тура КПЛ против "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Алматинцы обыграли "красно-белых" со счетом 1:0. Сатпаев забил на 51-й минуте.

"Дастан Сатпаев сегодня забил победный гол "Кайрата". 21 гол/ассист в этом сезоне. "Челси" купил его за 4 миллиона евро. Вундеркинд", - написал ресурс.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о переходе Сатпаева в "Челси". По условиям соглашения футболист сможет присоединиться к лондонскому клубу только летом 2026 года — после достижения 18-летия, что соответствует правилам трудоустройства иностранных несовершеннолетних игроков в Великобритании.