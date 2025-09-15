КПЛ
Сегодня 16:45

Дастаном Сатпаевым восхитились после победного гола в ворота "Актобе"

©ФК "Кайрат"

Популярный аккаунт Rising Stars XI в соцсети X, специализирующийся на молодёжи и восходящих талантах мирового футбола, отметил эффектный гол форварда алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева, забитый в матче 23-го тура КПЛ против "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Алматинцы обыграли "красно-белых" со счетом 1:0. Сатпаев забил на 51-й минуте.

"Дастан Сатпаев сегодня забил победный гол "Кайрата". 21 гол/ассист в этом сезоне. "Челси" купил его за 4 миллиона евро. Вундеркинд", - написал ресурс.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" официально объявил о переходе Сатпаева в "Челси". По условиям соглашения футболист сможет присоединиться к лондонскому клубу только летом 2026 года — после достижения 18-летия, что соответствует правилам трудоустройства иностранных несовершеннолетних игроков в Великобритании.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →