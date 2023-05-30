Дарко Зорич возвращается в КПЛ? Его могут подписать два клуба

Черногорский полузащитник Дарко Зорич, имеющий опыт выступлений в КПЛ, может вернуться в Казахстан в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зорич полгода назад покинул чемпионат Казахстана и перебрался на родину в клуб "Дечич". Однако там у вингера пока не ладится. Он сыграл всего один матч во второй части сезона. Вскоре игрок залечивал травму и сейчас продолжает восстанавливаться. При этом представители Зорича уже изучают потенциальные варианты для игрока в знакомом ему Казахстане. Сам Зорич также готов к возвращению.

На данный момент интерес к игроку проявляют "Кызыл-Жар" и "Актобе". В Петропавловске Дарко провел два последних сезонах в КПЛ и это был один из самых ярких и продуктивных периодов в его карьере.

В "Актобе" инициатором приглашения черногорца может стать главный тренер команды Андрей Карпович. Специалист работал с Зоричем в "Окжетпесе" и том же "Кызыл-Жаре", Карпович высоко оценивает качества игрока.

Добавим, что суммарно Зорич сыграл в КПЛ 75 матчей, забил 17 голов и отдал 14 голевых передач.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →