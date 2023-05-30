Дарко Зорич возвращается в КПЛ? Его могут подписать два клуба

Черногорский полузащитник Дарко Зорич, имеющий опыт выступлений в КПЛ, может вернуться в Казахстан в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зорич полгода назад покинул чемпионат Казахстана и перебрался на родину в клуб "Дечич". Однако там у вингера пока не ладится. Он сыграл всего один матч во второй части сезона. Вскоре игрок залечивал травму и сейчас продолжает восстанавливаться. При этом представители Зорича уже изучают потенциальные варианты для игрока в знакомом ему Казахстане. Сам Зорич также готов к возвращению.
На данный момент интерес к игроку проявляют "Кызыл-Жар" и "Актобе". В Петропавловске Дарко провел два последних сезонах в КПЛ и это был один из самых ярких и продуктивных периодов в его карьере.
В "Актобе" инициатором приглашения черногорца может стать главный тренер команды Андрей Карпович. Специалист работал с Зоричем в "Окжетпесе" и том же "Кызыл-Жаре", Карпович высоко оценивает качества игрока.
Добавим, что суммарно Зорич сыграл в КПЛ 75 матчей, забил 17 голов и отдал 14 голевых передач.