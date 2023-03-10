"Чесноков - талант". Тренер "Тобола" - о победе над "Каспием" и агрессивном стиле игры

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:20
©ФК "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич подвел итоги встречи с "Каспием" (1:0) и высказался о потенциале молодого казахстанского игрока Ислама Чеснокова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ожидал тяжелой игры, такой она и получилась. У "Каспия" качественные футболисты и хороший тренер. У нас есть проблемы концентрации в атаке. Но спасибо ребятам за всю работу, которую они проделали. У нас очень позитивная энергия в команде. Будем готовиться к следующей игре.

Я предпочитаю игру в атаку? Да, люблю агрессивный, атакующий футбол, много прессинга, это действительно так.

Прогресс Чеснокова? Я его знаю еще по чемпионату Беларуси. Тогда увидел его качества, хорошая левая нога, он талант. Ему нужно работать, но это нормально, что он оказался в списке сборной. Он хороший футболист, но будет еще лучше", - отметил сербский специалист. 

"Тобол" по итогам двух туров КПЛ набрал шесть очков и является одним из лидеров стартовавшего сезона. В следующем туре костанайцы на своем поле примут "Шахтер".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Тобол 2 2 0 0 4-1 6
4 Астана 2 2 0 0 4-1 6
5 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4
6 Атырау 2 1 1 0 4-3 4
7 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0
10 Кайсар 2 0 0 2 1-3 0
11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0
12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
13 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0
14 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Каспий КПЛ

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