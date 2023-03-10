"Чесноков - талант". Тренер "Тобола" - о победе над "Каспием" и агрессивном стиле игры

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич подвел итоги встречи с "Каспием" (1:0) и высказался о потенциале молодого казахстанского игрока Ислама Чеснокова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ожидал тяжелой игры, такой она и получилась. У "Каспия" качественные футболисты и хороший тренер. У нас есть проблемы концентрации в атаке. Но спасибо ребятам за всю работу, которую они проделали. У нас очень позитивная энергия в команде. Будем готовиться к следующей игре.

Я предпочитаю игру в атаку? Да, люблю агрессивный, атакующий футбол, много прессинга, это действительно так.

Прогресс Чеснокова? Я его знаю еще по чемпионату Беларуси. Тогда увидел его качества, хорошая левая нога, он талант. Ему нужно работать, но это нормально, что он оказался в списке сборной. Он хороший футболист, но будет еще лучше", - отметил сербский специалист.