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КПЛ
Сегодня 15:17
 

Чесноков определился с новым клубом. Это не "Ордабасы"

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Чесноков определился с новым клубом. Это не "Ордабасы" Ислам Чесноков в сборной Казахстана. Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков может вернуться в стан костанайского "Тобола". В настоящее время права на него принадлежат шотландскому "Хартсу", сообщают Vesti.kz.

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Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков может вернуться в стан костанайского "Тобола". В настоящее время права на него принадлежат шотландскому "Хартсу", сообщают Vesti.kz.

По информации Эльдара Аманбаева, Чесноков продолжит карьеру в "Тоболе". Для костанайского коллектива это будет серьёзное усиление перед второй половиной сезона.


Ранее различные источники сообщали о том, что Чесноков вернётся в КПЛ. Его связывали с переходом в "Ордабасы" и возвращением в "Тобол".

Отметим, что 26-летний игрок стал игроком "Хартса" в январе этого года. В 11 матчах во всех турнирах он забил один гол и заработал один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 14, мужчины
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