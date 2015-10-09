Чесноков определился с новым клубом. Это не "Ордабасы"

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков может вернуться в стан костанайского "Тобола". В настоящее время права на него принадлежат шотландскому "Хартсу", сообщают Vesti.kz.

По информации Эльдара Аманбаева, Чесноков продолжит карьеру в "Тоболе". Для костанайского коллектива это будет серьёзное усиление перед второй половиной сезона.

Ранее различные источники сообщали о том, что Чесноков вернётся в. Его связывали с переходом ви возвращением в "Тобол".

Отметим, что 26-летний игрок стал игроком "Хартса" в январе этого года. В 11 матчах во всех турнирах он забил один гол и заработал один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

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