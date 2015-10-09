Три гола решили исход матча "Окжетпес" - "Тобол" в КПЛ-2026

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл на своем поле костанайский "Тобол" в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч в Кокшетау завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. При этом, первыми вперед вышли гости, которые на десятой минуте организовали гол, автором которого стал Марко Вукчевич.

Впрочем, дубль Жансултана Мухаметханова (48 и 65 минута) принес победу "Окжетпесу". Более того на 38-й минуте "Тобол" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку был изгнан Папа Алиун Ндиайе.

Таким образом, "Окжетпес" набрал 27 очков и занимает третье место. У "Тобола" 12 баллов и 13 строчка в таблице КПЛ.

Следующий матч "Окжетпес" проведет против "Кайрата" на своем поле. Игра 16-го тура пройдет 27 июня. на следующий день "Тобол" в 15-м туре сыграет дома с "Алтаем".

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