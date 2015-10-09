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КПЛ
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Три гола решили исход матча "Окжетпес" - "Тобол" в КПЛ-2026

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Три гола решили исход матча "Окжетпес" - "Тобол" в КПЛ-2026 ©instagram.com/fcokzhetpes

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл на своем поле костанайский "Тобол" в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Кокшетауский "Окжетпес" обыграл на своем поле костанайский "Тобол" в матче 14-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч в Кокшетау завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. При этом, первыми вперед вышли гости, которые на десятой минуте организовали гол, автором которого стал Марко Вукчевич.

Впрочем, дубль Жансултана Мухаметханова (48 и 65 минута) принес победу "Окжетпесу". Более того на 38-й минуте "Тобол" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку был изгнан Папа Алиун Ндиайе.

Таким образом, "Окжетпес" набрал 27 очков и занимает третье место. У "Тобола" 12 баллов и 13 строчка в таблице КПЛ.

Следующий матч "Окжетпес" проведет против "Кайрата" на своем поле. Игра 16-го тура пройдет 27 июня. на следующий день "Тобол" в 15-м туре сыграет дома с "Алтаем".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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