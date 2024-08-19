В минувшие выходные завершился 17-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Телеграм-канал Серый CARDINAL поделился некоторыми наблюдениями, передают Vesti.kz.

Результаты матчей: "Кызылжар" - "Кайрат" (0:1), "Елимай" - "Туран" (6:0), "Жетысу" - "Тобол" (0:3), "Шахтер" - "Ордабасы" (2:3), "Актобе" - "Кайсар" (1:1).

"В первом матче "Тобол" разгромил на выезде "Жетысу", хотя хозяева временами смотрелись неплохо и точно не заслуживали такого разгрома. Во второй игре уставшая "Орда" катнула в гостях "Шахтер". Причем в меньшинстве. Карагандинцы из трио аутсайдеров считаются слабейшим звеном. "Женис" выглядит сильнее и "Шахтера", и "Турана".

Уже вечером свой матч сыграли "Актобе" и "Кайсар". Хозяева поля в середине первого тайма забили гол, и, казалось, ничего не предвещало беды. Но, не использовав свои моменты, актюбинцы умудрились пропустить гол. После этого начался штурм ворот "Кайсара". Но тщетно, свои моменты "Актобе" не забил и потерял два очка. Теперь подопечным Дмитрия Парфенова придется обыгрывать в Шымкенте "Ордабасы". Задача не из легких. Как бы мы ни критиковали южан, это все равно добротная команда с квалифицированными исполнителями. Победа в Караганде немного выправила морально-психологическое состояние, и на "Актобе" у них будет стопроцентный настрой.

После матча с "Кайсаром" не было привычной "зиги-заги", а болельщики на трибунах кричали: "Уходи!". Для "Актобе", борющегося за чемпионство, две последние ничьи сродни поражениям. 4 драгоценных очка может не хватить в схватке за первое место. "Кайрат" уже опережает на одно очко, "Ордабасы" отстает на одно, но имеет 2 игры в запасе и очный поединок. На расстоянии вытянутой руки к тройке лидеров подобралась "Астана". Правда, ей еще нужно выиграть три матча. Но все равно десятиочковый отрыв в уме она почти отыграла, хотя еще недавно это сложно было представить. А есть еще "Тобол" и "Елимай". Самое обидное, что если "Актобе" упустит главный трофей, то будет в этом виноват он сам...", - пишет источник.

18-й тур также будет разбит на два дня. 24 августа сыграют "Елимай" - "Кызылжар", "Атырау" - "Шахтер", "Кайсар" - "Жетысу", 25-го числа встретятся "Женис" - "Астана", "Кайрат" - "Тобол", "Ордабасы" - "Актобе".