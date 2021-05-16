"Чемпионская интрига постепенно сходит на нет". Отмечено уверенное лидерство "Астаны" в КПЛ

"Астана" постепенно сводит на нет всю интригу чемпионской гонки казахстанской премьер-лиги, пишет terrikon.com. По итогам 11-го тура отмечен провал ближайшего преследователя столичного клуба - костанайского "Тобола", который потерял очки, когда должен был побеждать во встрече с "Ордабасы".

"Чемпионская интрига в казахстанской премьер-лиге постепенно сходит на нет. После 11 первых туров "Астана" уже на семь очков опережает ближайшего преследователя - "Тобол". Костанайцы обязаны были брать три очка в Шымкенте с "Ордабасы". Забив в середине второго тайма усилиями Самата Жарынбетова, за десять минут до конца игры "Тобол" еще получил и численное преимущество после удаления Александра Клещенко, однако вместо того, чтобы добить хозяев, гости потеряли очки после гола Еркебулана Тунгышбаева - 1:1.

После сенсационного начала чемпионата "Тараз" потерпел третье поражение кряду, уступив на выезде "Атырау" - 0:1, но даже при этом набрал столько же очков, что и чемпион "Кайрат", - пишут СМИ.

Отметим, что "Кайрат", который является действующим чемпионом, отстает от "Астаны" уже на 12 очков. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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