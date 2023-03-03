Чемпионат Казахстана установил исторический рекорд до своего старта

В новом сезоне чемпионата Казахстана будет представлено рекордное количество белорусских футболистов за всю историю проведения турнира - 17, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Белорусский Футбол".

Полный список выглядит так:

вратари: Егор Хаткевич ("Атырау"), Максим Плотников ("Каспий"), Роман Степанов ("Кызыл-Жар");

защитники: Никита Степанов ("Атырау"), Руслан Юденков ( оба - "Мактаарал"), Алексей Залеский ("Каспий"), Павел Назаренко ("Жетысу"), Никита Наумов ("Кызыл-Жар");

полузащитники: Игорь Стасевич ("Атырау"), Дмитрий Подстрелов ("Каспий"), Макс Эбонг ("Астана"), Евгений Березкин ("Кызыл-Жар"), Александр Джигеро ("Окжетпес"), Дмитрий Бородин, Василий Совпель (оба - "Кайсар");

нападающие: Всеволод Садовский ("Ордабасы"), Руслан Теверов ("Жетысу").

При этом "Атырау" и "Ордабасы" тренируют белорусские тренеры Виталий Жуковский и Александр Седнев соответственно.

Казахстанский чемпионат стартует в эти выходные. 4 марта сыграют "Жетысу" - "Актобе", "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий", "Тобол" - "Аксу". 5-го числа встретятся "Кайрат" - "Атырау", "Кайсар" - "Кызыл-Жар", "Мактаарал" - "Окжетпес".