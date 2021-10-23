Чемпион "Тобол"? Назван фаворит матча "Кайрат" - "Астана" в КПЛ-2021

Выбран фаворит в матче "Кайрат" - "Астана", в котором может определиться чемпион в Olimpbet-чемпионате Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет завтра, 24 октября, и будет показана в прямом эфире на одном из каналов "Матч ТВ", а начнется в 15:00 по столичному времени.

У "Астаны", которая лидирует в чемпионате с 56 очками, шансы на победу выше, ведь коэффициент составляет по версии 1xbet 2,296. Далее следует выигрыш досрочного бронзового призера - 3,01. На то, что соперники не выявят сильнейшего, коэффициент 3,36.

Другой претендент на первое место, "Тобол" из Костаная (55 очков), сыграет домашнюю встречу с карагандинским "Шахтером", а игра начнется на пять часов позже алматинской - в 20:00.

Ключевые моменты 25-го тура в КПЛ - в специальном превью и обзоре.

"Кайрат" - "Астана": серии, цифры и факты. Что нужно знать перед центральным матчем тура в КПЛ

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