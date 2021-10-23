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Интрига между "Кайратом" и "Астаной" и два дерби. Превью к 25-му туру КПЛ-2021

Интрига между "Кайратом" и "Астаной" и два дерби. Превью к 25-му туру КПЛ-2021
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В Olimpbet-чемпионате Казахстана по футболу близится развязка. В предстоящее воскресенье состоятся матчи предпоследнего, 25-го тура. Относительно неудачников и состава призовой тройки уже все известно. Но главная интрига впереди. Корреспондент Vesti.kz в превью к туру подробнее рассказывает об этих матчах.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 25-й тур

24 октября (воскресенье)

"Атырау" - "Кызыл-Жар"

"Нефтяники" в последних семи матчах не могут победить. С 23 июня "Атырау" три матча завершил вничью и четыре проиграл. Сейчас команда занимает 11-е место, набрав 27 очков.

Петропавловцы в прошедшем туре уступили "Тоболу" (0:2) и сейчас они делят четвертое-пятое места с "Ордабасы". На счету обоих клубов по 35 очков.

В первом круге "Атырау" сумел обыграть "Кызыл-Жар" на выезде. Теперь у команды Андрея Карповича есть возможность для реванша и продления серии атыраусцев без побед.

Начало поединка в 15:00 по времени Нур-Султана.

"Тараз" - "Ордабасы"

Южное дерби всегда отличалось бескомпромиссной борьбой и непредсказуемостью. В первом круге соперники сыграли 1:1. Оба гола были забиты в конце поединка. Вероятно, в предстоящей встрече соперники снова покажут красивый футбол. У шымкентцев дополнительный стимул играть на победу. Последний раз они оказывались сильнее "Тараза" в ноябре 2019 года.

Сейчас "Ордабасы" делит с "Кызыл-Жаром" четвертое-пятое места. У обоих по 35 баллов. "Тараз" идет на девятой строчке с 29 очками.

Начало поединка в 15:00.

"Туран" - "Актобе"

"Туран" обезопасил себя от вылета и может решать локальные задачи. Туркестанцы занимают 12-е место, оторвавшись на девять очков от "Кайсара", который вслед за "Жетысу" стал вторым неудачником КПЛ-2021. У "Турана" сейчас 25 баллов. "Актобе" занимает седьмое место. У "красно-белых" 30 набранных очков и есть возможность побороться за место повыше.

В первом круге "красно-белые" уступили туркестанцам на своем поле (0:2), а это значит, что у них есть дополнительный стимул и мотивация победить в предстоящей игре.

Начало матча в 15:00.

"Кайрат" - "Астана"

Главный матч тура, а может, и всего чемпионата, будет сыгран в Алматы. "Кайрат" встретится с "Астаной". Алматинцы уже гарантировали себе бронзовые награды, а столичный клуб еще ведет с "Тоболом" борьбу за чемпионский трофей. У "Астаны" 56 очков, костанайцы набрали на один балл меньше, а у "Кайрата" - 47.

В случае успешного исхода в пользу "Кайрата" "Тобол" получит отличный шанс обойти лидера. Обратный сценарий воодушевит "Астану" и, скорее всего, приблизит ее к титулу. К слову, и ничья сыграет в пользу костанайского клуба.

Напомним, в первом круге "Астана" и "Кайрат" не сумели выявить победителя в столице - 1:1.

Начало матча, который покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2", в 15:00.

"Каспий" - "Акжайык"

Очередное западноказахстанское дерби пройдет в Актау. "Каспий" примет уральский "Акжайык". Актаусцы набрали 28 очков и занимают десятое место. Они на три балла отстают от "Акжайыка", который идет на шестой позиции.

"Акжайык" не побеждает на протяжении шести последних матчей, и сделать это на выезде уральцам наверняка будет проблематично - "Каспий" всего два раза уступил дома. Более того, актаусцы в первом круге разгромили соперника в Уральске со счетом 3:0.

Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана.

"Кайсар" - "Жетысу"

Неудачники КПЛ-2021 по иронии судьбы будут выяснять отношения в концовке сезона. По сути, ни "Кайсару", ни "Жетысу" этот матч с турнирной точки зрения не важен. Талдыкорганцы, первыми оформившие вылет в первую лигу, замыкают турнирную таблицу. Они набрали 12 очков. У "Кайсара" 16 баллов.

В первом круге "Жетысу" одержал победу со счетом 2:0. Начало матча в Талдыкоргане в 19:00.

"Тобол" - "Шахтер"

Последний, самый поздний матч тура также станет определяющим. Игроки "Тобола" уже будут знать результат поединка "Кайрат" - "Астана". Но им самим необходимо обыгрывать "Шахтер", который занимает восьмое место. У "горняков" 30 очков.

В первом круге "Тобол" выиграл у карагандинцев с разгромным счетом 3:0.

Начало поединка в 15:00. Изначально должен был пройти в 20:00. 

Турнирная таблица КПЛ-2021

Фото: ФК "Ордабасы"© (1), ФК "Кайрат"© (2), ФК "Тобол"© (3)

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КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Карпович Андрей

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