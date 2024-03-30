Чемпион КПЛ выступил с заявлением о трансфере вратаря

Шымкентский "Ордабасы" объявил о переходе казахстанского вратаря Азамата Жомартова, сообщают Vesti.kz. На сайте QFL он заявлен в состав чемпиона КПЛ под номером "35".

"Официально: Азамат Жомартов Игрок "Ордабасы". К команде присоединился 28-летний вратарь. Азамат - воспитанник "Атырау", выступал в командах "Атырау", "Алай", "Каганат", "Арысь". Азамат, добро пожаловать в нашу семью!", - гласит сообщение клуба.

На данный момент в составе "Ордабасы" заявлены три вратаря: помимо Жомартова это голкипер сборной Казахстана Бекхан Шайзада хорватский страж ворот Карло Сентич.