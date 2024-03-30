Чемпион КПЛ выступил с заявлением о трансфере вратаря

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Сегодня 19:20
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Шымкентский "Ордабасы" объявил о переходе казахстанского вратаря Азамата Жомартова, сообщают Vesti.kz. На сайте QFL он заявлен в состав чемпиона КПЛ под номером "35".

"Официально: Азамат Жомартов Игрок "Ордабасы". К команде присоединился 28-летний вратарь. Азамат - воспитанник "Атырау", выступал в командах "Атырау", "Алай", "Каганат", "Арысь". Азамат, добро пожаловать в нашу семью!", - гласит сообщение клуба.

На данный момент в составе "Ордабасы" заявлены три вратаря: помимо Жомартова это голкипер сборной Казахстана Бекхан Шайзада хорватский страж ворот Карло Сентич.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 3 1 1 1 2-2 4
6 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
7 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
8 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
9 Женис 2 1 0 1 1-2 3
10 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
11 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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