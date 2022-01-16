Чемпион КПЛ-2021 заинтересовал польские и российские клубы

©ФК "Тобол"
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Балканский защитник Алекса Аманович может покинуть "Тобол", в составе которого стал чемпионом Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, легионер попал в сферу интересов польских и российских клубов за счет надежной и стабильной игры за "Тобол".

Отмечается, что аналитики подробно изучили возможности игрока и вступили в переговоры с представителями универсального защитника, однако столкнулись с проблемой - Аманович недавно продлил контракт с "Тоболом".

Сейчас шансы на отъезд Амановича уменьшились, учитывая, что потенциальным работодателям защитника придется заплатить отступные за македонца.

Аманович выступает за "Тобол" с начала сезона 2020 года. За два года защитник сыграл за костанайцев 42 игры и забил три гола.

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