32-летний боснийский защитник Марин Аничич может на правах аренды перейти в состав чемпиона КПЛ-2021 "Тобол", сообщает KazFootball.kz.

Аничич известен казахстанским болельщикам по играм за "Астану", цвета которой защищал с 2014 по 2019 год. За пять лет отыграл свыше 200 матчей, забил 11 мячей и каждый год становился чемпионом Казахстана. Участник групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

С августа 2019 года играет за турецкий "Коньяспор". И если дебютный сезон-2019/20 в Турции прошел для него весьма успешно (28 матчей, 1 гол), то за последние полтора года Аничич из-за травм сыграл всего лишь шесть матчей во всех турнирах.

После восстановления от разрыва крестообразной связки Марин перестал получать игровую практику. Его контракт с "Коньяспором" истекает этим летом.

За ситуацией активно следит "Тобол", который может арендовать опытнейшего центрбека и усилить оборонительную линию перед летней квалификацией Лиги чемпионов.