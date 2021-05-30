"Чемоданное настроение". Бабаян раскритиковал "Тобол" после сокращения отставания от "Астаны" в КПЛ

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян раскритиковал свою команду после победы над "Актобе" в домашнем матче 14-го тура КПЛ. Он отметил, что второй тайм выдался катастрофическим.

"Был очень хороший первый тайм в плане организации. Забили два гола, были еще моменты. В целом, по прошествии первого тайма, мы должны были обыгрывать соперника с преимуществом в два или три мяча.

Абсолютно не понравился второй тайм. Потеряли организацию. Так сказать, было "чемоданное настроение". В перерыве я предупредил ребят о том, что нельзя сбавлять, нужно держать ритм, так как соперник обладает хорошим подбором игроков в линии атаки.

К сожалению, второй тайм выдался катастрофическим, потеряли организацию. Конечно у нас были моменты, но мы очень много позволили сопернику и допустили целый ряд детских ошибок в своей штрафной. Так в футбол играть нельзя. Важно, что мы одержали победу перед перерывом в чемпионате. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать нашим игрокам и сборной Казахстана успехов в предстоящих товарищеских матчах", - цитирует Бабаяна пресс-служба "Тобола".

Напомним, что костанайский клуб победил со счетом 2:1 и сократил отставание от идущей первой в КПЛ "Астаны" до трех очков.

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