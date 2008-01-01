Бюджет клуба КПЛ будет значительно урезан. Из-за этого закроют команды из первой лиги и футзала

Годовой размер бюджета футбольного клуба "Жетысу"
будет существенно урезан и составит не более 800 миллионов тенге, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что такое решение было принято руководством Алматинской области. По этой причине талдыкорганский клуб планирует закрыть команду первой лиги - "Жетысу Б" и одноименную футзальную команду, принимающую участие в чемпионате Казахстана.
В минувшем сезоне "Жетысу" занял шестое место в КПЛ
. Команда не смогла решить поставленную задачу по попаданию в число призеров.
Ранее сообщалось
, что новым директором семиреченцев может стать экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков.