Бюджет клуба КПЛ будет значительно урезан. Из-за этого закроют команды из первой лиги и футзала

Он не смог решить задачу в минувшем сезоне.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:51
Годовой размер бюджета футбольного клуба "Жетысу" будет существенно урезан и составит не более 800 миллионов тенге, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что такое решение было принято руководством Алматинской области. По этой причине талдыкорганский клуб планирует закрыть команду первой лиги - "Жетысу Б" и одноименную футзальную команду, принимающую участие в чемпионате Казахстана.

В минувшем сезоне "Жетысу" занял шестое место в КПЛ. Команда не смогла решить поставленную задачу по попаданию в число призеров.

Ранее сообщалось, что новым директором семиреченцев может стать экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Жетысу ФК Футзал
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:51
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