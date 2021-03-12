Бывший футболист "молодежки" и кандидат в сборную Казахстана ведет переговоры с клубами КПЛ

Он является воспитанником "Оле Бразил".

Мирас Тулиев. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:38

26-летний казахстанский защитник Мирас Тулиев в ближайшее время должен определиться с новым клубом. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Универсальный футболист, способный отыграть на обоих флангах обороны, а также в опорной зоне, после окончания минувшего сезона покинул кокшетауский "Окжетпес", за который суммарно отыграл пять сезонов. 

В зимнее межсезонье Тулиев находился в сфере интересов двух клубов КПЛ - "Каспия" и "Турана". В настоящее время самостоятельно поддерживает форму в Нур-Султане и ведет переговоры с потенциальными клубами.  

Дозаявочный период в Казахстане продлится до 17 апреля.  

Тулиев является воспитанником актауского футбола. Также получал футбольное образование в академии "Оле Бразил". Выступал за родной "Каспий", "Атырау", "Байтерек" и "Иртыш". Был основным игроком молодежной сборной Казахстана и кандидатом в национальную команду.

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:38
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