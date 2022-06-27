Бывший футболист "Астаны" уйдет из проблемного клуба КПЛ

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:11

Универсальный игрок "Турана" Лев Скворцов в летнее трансферное окно перейдет в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне КПЛ уроженец Талгара провел 12 матчей. Ранее Скворцов выступал за основной и молодежный составы "Астаны", а также в "Атырау". Стабильно вызывается в молодежную сборную Казахстана.

Скворцов станет не первой потерей "Турана" за последнее время. Ранее команду из-за финансовых проблем покинули Еркин Тапалов, Тони Сильва, Эмиль Балаев, Максим Федин и Александр Клещенко.

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Метки:
Туран ФК Ордабасы ФК Футбольные трансферы

Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:11
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