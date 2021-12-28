Бывший форвард сборной Казахстана покинул свой пост в "Астане"

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:13

Спортивный директор "Астаны" Гани Кайназаров ушел из столичного клуба в связи с истечением срока трудового договора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ближайшее время в клубе должен появиться новый спортивный директор.

Кайназаров пришел в клуб два года назад. Ранее он работал в качестве директора в "Таразе", а также возглавлял департамент сборных команд в федерации.

В бытность игроком защищал цвета "Тараза" и "Кайрата". Становился чемпионом Казахстана. За сборную страны провел четыре матча.

Добавим, что в КПЛ-2021 астанчане заняли второе место.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:13
© 2008 - 2021 ТОО «EML»