Бывший главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, туркестанский "Туран", который в следующем сезоне выступит в КПЛ, уже вышел на молдавского специалиста с предложением возглавить команду.

Таким образом, он может быстро получить новый вариант продолжения карьеры в чемпионате Казахстана.

Напомним, что ранее "Ордабасы" официально объявил о решении не продлевать контракт с Мартином. Под его руководством шымкентский клуб завоевал чемпионство в КПЛ и Кубок Казахстана в сезоне 2026 года, оформив исторический "золотой дубль".

В разное время Мартин тренировал молдавские клубы "Петрокуб" и "Дачия-Буюкань".