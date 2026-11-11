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Бывшего тренера "Ордабасы" позвали в новый клуб КПЛ

Андрей Мартин. Фото: ФК "Ордабасы"©

Бывший главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, туркестанский "Туран", который в следующем сезоне выступит в КПЛ, уже вышел на молдавского специалиста с предложением возглавить команду.

Таким образом, он может быстро получить новый вариант продолжения карьеры в чемпионате Казахстана.

Напомним, что ранее "Ордабасы" официально объявил о решении не продлевать контракт с Мартином. Под его руководством шымкентский клуб завоевал чемпионство в КПЛ и Кубок Казахстана в сезоне 2026 года, оформив исторический "золотой дубль".

В разное время Мартин тренировал молдавские клубы "Петрокуб" и "Дачия-Буюкань".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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