"Было много сплетен". Байсуфинов эмоционально отреагировал на вылет "Кайсара" из КПЛ

Главный тренер "Кайсара" Талгат Байсуфинов прокомментировал вылет своей команды из премьер-лиги по итогам КПЛ-2026. В заключительном туре волки на выезде проиграли "Женису", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Астане, завершился победой "Жениса" - 2:1. В итоге в активе кызылординцев осталось 25 очков и они финишировали на последнем 16-м месте в турнирной таблице.

- Если бы наши игроки вышли на первый тайм так же, как на второй, то результат был бы иным. Мы говорили о том, что нам нужна победа, нам нужны очки, но лишний раз просили не акцентировать внимание на турнирной таблице. Во втором тайме игроки раскрылись, мы играли в атаку, делали замену под атаку. Да, у нас есть проблемы с травмиоованными и дисквалифицированными, и отсутствующих игроков не хватало. Чемпионат закончился, но нам нужно подготовиться к финалу Кубка Казахстана, чтобы закончить сезон.

- Вам удобнее было бы провести финал Кубка Казахстана в Астане или Туркестане?

- Нет разницы. Но если бы играли здесь, то была бы уже третья подряд игра в Астане: один раз сыграли вничью, один раз проиграли. Может, в этот раз бы выиграли (улыбается). Но если в Туркестане, то тоже хорошо.

- Почему "Кайсар" вылетел из КПЛ?

- Нужно сделать анализ, чтобы ответить на этот вопрос. Я вижу, что в Кызылорде футбол поднимается, болельщиков становится больше. Я не смогу назвать точную причину. Я вылетаю впервые из премьер-лиги. Здесь стоит глобальный вопрос. Но, с одной стороны, я стараюсь не обращать внимания, но мне уже говорили на прошлой неделе, что "Астана" играла против нас "в полсилы". "Астана" и "Женис" - это играющие команды... После моего назначения было много сплетен, но по факту ничего нет. Иногда боишься даже выигрывать. Вот реально: иногда боишься! И как с таким настроем выходить на установку с ребятами? Это страшное внутреннее состояние! И мы боремся с этим уже много лет... Я считаю, что так к футболу относиться нельзя. Если есть личная неприязнь ко мне - говорите. Не надо травмировать команду, это состояние очень тяжёлое. Я итоговой таблицы ещё не видел, но думаю, что там то же самое, что и на поле.

- Вы говорите про неприязнь по отношению к вам. Это слова в сторону федерации?

- Нет. Зачем? Почему туда всё это относите? Это и к вам: не успели меня ещё назначить сюда, как начали писать, что "Кайсар" остаётся в премьер-лиге. Сейчас всё купится, они наберут очки, но так же не делается. Кто сливает информацию о моей зарплате? Это же ваше коллеги, разве не так? Единственный плюс, который вы сегодня заметили - команда "Кайсар" сыграла честно, никаких поддавков не было. Какие были силы - все силы мы приложили.

Отметим, что вторым неудачником КПЛ-2026 стал "Жетысу", который занял 15-е место с 26 очками. Талдыкорганцы тоже в следующем сезоне будут играть в первой лиге.

Добавим, что "Кайсар" ещё имеет шансы скрасить себе настроение - 7 ноября команда сыграет в финале Кубка Казахстана в Туркестане против "Ордабасы". Если им получится победить, то они перепишут историю казахстанского футбола.

Напомним, что Байсуфинов был назначен на пост главного тренера "Кайсара" на прошлой неделе. Перед ним стояла задача избежать вылета из КПЛ и побороться за Кубок Казахстана. Однако с первым справиться опытному специалисту и его подопечным уже не удалось.