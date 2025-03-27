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Вчера 16:04

"Были разногласия". Бывший вратарь "Кайрата" раскрыл детали ухода из клуба

©ФК "Кайрат"

Бывший вратарь "Кайрата", а ныне игрок грозненского "Ахмата" Вадим Ульянов в интервью Meta-ratings.kz рассказал о причинах ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

По его признанию, были разногласия с руководством по поводу нового соглашения.

"В конце ноября у меня закончился контракт, и я хотел остаться в клубе еще на один год. Конечно же меня привлекал факт выступления в Лиге чемпионов и очень хотелось дебютировать в еврокубках, но переговоры о продлении контракта тянулись очень долго и в целом они были достаточно сложными.

Мне сначала говорили об одном, спустя время говорили совсем другое. С руководством клуба у нас были разногласия по длительности нового соглашения. Когда я понимал, что нам вряд ли удастся договориться, мы начали искать другие варианты продолжения карьеры", - заявил Ульянов.

Напомним, Вадим Ульянов присоединился к "Кайрату" перед сезоном 2022 года и покинул команду в конце 2024-го. За это время он провел 42 матча и помог клубу завоевать чемпионский титул в 2024-м.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 2 1 1 0 5-1 4
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 2 1 0 1 3-2 3
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
12 Кайсар 2 0 1 1 0-2 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 21 13 7 1 39-13 46
2 Спартак М 21 13 4 4 41-17 43
3 Зенит 21 13 4 4 40-14 43
4 Локомотив М 21 12 4 5 37-29 40
5 Динамо М 21 11 6 4 43-23 39
6 ЦСКА М 21 11 5 5 31-15 38
7 Рубин 21 9 5 7 29-29 32
8 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9 Акрон Тл 21 7 4 10 26-38 25
10 Динамо Мх 21 4 9 8 16-22 21
11 Химки 21 4 8 9 24-37 20
12 Крылья Советов 21 5 4 12 20-36 19
13 Пари НН 21 5 4 12 17-39 19
14 Ахмат 21 3 9 9 20-35 18
15 Факел 21 2 8 11 11-29 14
16 Оренбург 21 2 5 14 18-37 11

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