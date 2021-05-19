"Была немного нервозная ситуация". Легионер "Кайрата" - о победе над "Актобе" и противостоянии с "Астаной"

Игрок "Кайрата" Небойша Косович по итогам матча 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана против "Актобе" в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о возвращении болельщиков на стадион, состоянии команды и предстоящей встрече с принципиальным соперником - "Астаной". В прошедшей игре хавбек установил окончательный счет, забив свой второй гол в КПЛ-2021.

"Была красивая атмосфера на трибунах, чуть легче играть, когда болельщики с нами. Их поддержка для нас много значит. Мы выиграли, но надо продолжать в том же духе, побеждать в каждом матче, ведь "Кайрат" - один из самых больших клубов в Казахстане.

Да, у нас были неудачные результаты ранее, немного нервозная ситуация, но мы должны обрести уверенность, и как раз победа над "Актобе" очень важна. Теперь нас ожидает игра с "Астаной", надо играть еще лучше, лучше бороться", - заявил полузащитник сборной Черногории.

Полное интервью с Косовичем, где он также расскажет о нехватке Яцека Гуральски, отрыве конкурентов и давлении на Алексея Шпилевского, смотрите на Youtube-канале Vesti.kz.

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