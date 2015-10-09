"Был одной ногой в Турции". Подробности несостоявшегося трансфера казахстанца

Футбольный функционер Кайрат Баймаханов озвучил подробности несостоявшегося переезда голкипера "Астаны" и сборной Казахстана Мухамеджана Сейсена в турецкую Суперлигу, передают Vesti.kz.

По его словам, вратарь находился в шаге от подписания контракта с "Антальяспором", однако сделка не состоялась.

"После сезона в "Ордабасы" я вел дела Мухамеджана Сейсена и мы вели переговоры с клубом из Турции. В "Антальяспоре" травмировался основной вратарь и Сейсен одной ногой уже был там, должен был подписывать контракт. Но повторное медобследование основного голкипера команды показало, что травма не столь серьезная, срок восстановления недолгий и трансфер сорвался", - цитирует его Sport+.

Мухамеджан Сейсен начал профессиональную карьеру в 2018 году в составе "Тараза". Позднее выступал за "Ордабасы", а в прошлом году перешёл в "Астану". С 2021 года вызывается в сборную Казахстана.