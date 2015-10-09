Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Был одной ногой в Турции". Подробности несостоявшегося трансфера казахстанца

Футбольный функционер Кайрат Баймаханов озвучил подробности несостоявшегося переезда голкипера "Астаны" и сборной Казахстана Мухамеджана Сейсена в турецкую Суперлигу, передают Vesti.kz.

По его словам, вратарь находился в шаге от подписания контракта с "Антальяспором", однако сделка не состоялась.

"После сезона в "Ордабасы" я вел дела Мухамеджана Сейсена и мы вели переговоры с клубом из Турции. В "Антальяспоре" травмировался основной вратарь и Сейсен одной ногой уже был там, должен был подписывать контракт. Но повторное медобследование основного голкипера команды показало, что травма не столь серьезная, срок восстановления недолгий и трансфер сорвался", - цитирует его Sport+.

Мухаммеджан Сейсен

©КФФ 

Мухамеджан Сейсен начал профессиональную карьеру в 2018 году в составе "Тараза". Позднее выступал за "Ордабасы", а в прошлом году перешёл в "Астану". С 2021 года вызывается в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

