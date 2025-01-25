В британском клубе прокомментировали вероятность трансфера Чеснокова

Игрок сборной Казахстана и "Тобола" Ислам Чесноков все еще может перейти в шотландский "Хартс" этой зимой, передают Vesti.kz.

Главный тренер шотландского "Хартс" Нил Критчли не исключил новые подписания команды в январе.

"Будут ли у нас еще подписания в январе? Это всегда сложный вопрос, потому что, если я говорю "да", а потом никто не приходит или говорю "нет", а потом кто-то это делает, вас обвиняют во лжи или в том, что вы не раскрываете свои карты. В январе может произойти все, что угодно, мы все еще ищем, мы все еще ищем. Очевидно, что наш состав сейчас, если посмотреть на количество игроков, немного перегружен, хотя некоторые игроки уже ушли в январе. Так что могут быть еще один или два ухода, и это означает, что еще один-два новичка могут прибыть. Последняя неделя января может быть напряженной. Но мы действительно довольны работой, которую проделали к этому моменту", – цитирует Критчли Edinburghnews.

Ранее агент Чеснокова подтверждал факт переговоров с "Хартс" и заявил, что британцы по-прежнему в диалоге с "Тоболом".

"Хартс" является четырехкратным чемпионом Шотландии, восьмикратным обладателем Кубка Шотландии и четырехкратным обладателем Кубка шотландской лиги. На данный момент команда идет на предпоследнем, 11-м месте в чемпионате.

В прошлом сезоне 25-летний футболист стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив десять голов в 21 матче. На сегодняшний день Чесноков находится на сборах с "Тоболом" в Турции. Его контракт с костанайским клубом действует до конца 2025 года.

Буря вокруг Чеснокова. "Тобол" станет слабее в будущем сезоне КПЛ?