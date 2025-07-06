Британский клуб раскрыл планы на игрока сборной Казахстана

Трансфер полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова из "Тобола" в шотландский "Хартс" может не состояться в летнее окно, передают Vesti.kz.

Главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес рассказал о подробностях потенциальной сделки и ее сложностях.

"Мы не продвинулись дальше в переговорах. Есть небольшая тупиковая ситуация – он является ключевым игроком для своей нынешней команды, и я не думаю, что они пойдут нам на встречу. Это не значит, что они пытаются получить более выгодные педложения от нас или что-то в этом роде. Боюсь, что они, возможно, хотят, чтобы он остался в своей команде до конца сезона", – рассказал Макиннес.