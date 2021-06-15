Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин фактически стал свободным агентом, теперь его представители работают над вариантами продолжения карьеры в России. Корреспондент Vesti.kz предположил, какие из клубов подходят по определенным параметрам 30-летнему игроку.

"Сочи"

Информация об интересе к Щеткину уже проходила в СМИ, и такой вариант возможен, но для команды Владимира Федотова кандидатура казахстанца, скорее всего, не приоритетная. Да, они потеряли главного форварда Антона Заболотного, да, по фактуре Щеткин схож с этим игроком, да, в "Сочи" вроде бы грядет уменьшение бюджета, а значит, нужны футболисты с не самыми большими запросами. Но все-таки "Сочи" - один из российских представителей в еврокубках, и не исключено, что Щеткин это второй-третий выбор в шорт-листе. Хотя, безусловно, статус не легионера и личные условия по контракту - это плюсы казахстанца, тем более сам игрок, скорее всего, будет заинтересован в таком продолжении карьеры.

"Химки"

Подмосковный клуб имеет в своем составе нескольких форвардов, в том числе хорошо знакомого нам Сенина Себаи, но российского игрока в эту позицию им не хватает, а Щеткин хоть и казахстанец, но легионером в РПЛ не является. Хотя мы помним, что в "Химках" при Игоре Черевченко не задержался другой наш игрок Исламбек Куат, но это все-таки совсем другие история, позиция и футболист. Щеткин за небольшой срок показал, что способен конкурировать на этом уровне даже в скромной команде, поэтому в условиях "Химок" это потенциально адекватная сделка.

"Урал"

Зимой в этом клубе уже мог оказаться казахстанский нападающий, но тренерский штаб не одобрил приглашение Абата Аймбетова. Однако поиски форварда в "Урале" продолжаются до сих пор, ведь Павел Погребняк уже совсем не молод и раздумывает над тем, чтобы завершить карьеру. В "Урале" силовые форварды, нападающие штрафной зачастую чувствовали себя комфортно, поэтому для Щеткина это подходящая команда по стилю.

"Нижний Новгород"

Сейчас идет новая волна разговоров о приходе Станимира Стойлова в "Нижний Новгород", кроме того, за болгарином может последовать Григорий Бабаян. Этот дуэт прекрасно знает о возможностях Щеткина. Пригласить проверенного игрока, не рискуя при этом в экономическом плане, - вполне рабочий вариант для дебютанта РПЛ. Причем такое развитие событий возможно даже без привязки к упомянутым тренерам.

Напомним, минувший сезон Щеткин провел в "Роторе", куда перешел зимой. Казахстанец провел за волгоградский клуб пять матчей и забил два гола.

По итогам сезона-2020/21 "Ротор" вылетел из РПЛ. Вместе с Щеткиным российский клуб покинули его партнер по сборной Дмитрий Шомко и другой экс-представитель "Астаны" Иван Маевский.

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