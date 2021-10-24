Главный тренер алматинского "Кайрата" Курбан Бердыев определился с составом на матч 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Астаны", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 15:00. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, Бердыев решил выставить на эту игру боевой состав:

вратарь: Стас Покатилов,

защитники: Маки Баньяк, Денис Поляков, Нуралы Алип,

латерали: Камо Оганесян, Ян Вороговский,

полузащитники: Рикардо Алвеш, Небойша Косович,

нападающие: Вагнер Лав, Жоао Пауло, Хосе Канте.

Наставник "Астаны" Андрей Тихонов выбрал следующий состав:

Александр Заруцкий (В) – Абзал Бейсебеков (К), Жарко Томашевич, Лука Шимунович, Антонио Рукавина – Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Макс Эбонг – Тигран Барсегян, Марин Томасов, Фатос Бечирай;

резерв: Дмитрий Непогодов (В) – Энрике Лопес, Саги Совет, Энео Битри, Лев Скворцов – Марк Гурман, Султан Сагнаев, Педро Эуженио – Владислав Прокопенко, Станислав Басманов.

Добавим, что за два тура до финиша "Астана" с 56 очками лидирует в КПЛ, опережая на один балл "Тобол". "Кайрат" же сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером.

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