Бывший главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев признался, что был готов покинуть алматинский клуб в конце прошлого года, но остался из-за молодых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об уходе Бердыева из "Кайрата" было объявлено 6 июня. Сейчас команду возглавляет Кирилл Кекер.

"Я не боюсь вызовов. Взять тот же "Кайрат". Когда в прошлом году мы сыграли в последнем туре Лиги конференций с "Омонией", я практически попрощался с командой. И когда Боранбаев сказал, что остаются только три возрастных игрока, а остальные уходят - это был вызов. Я прежде всего думал о ребятах - не о себе, мне некому и нечего доказывать. Если мы поможем одному, двоим, троим по-другому посмотреть на футбол, то задача будет выполнена. Мы понимали что результата не будет. Здесь все осмысленно и мы не жалеем о том, что было в "Кайрате", - заявил Бердыев на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Бердыев продолжит работу в иранском "Тракторе". Пока неизвестно, в какой должности будет представлен 69-летний специалист. Ему прочат кресло технического директора либо пост главного тренера.

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