Еще до назначения Алексея Шпилевского "Кайрат" интересовался другими специалистами из стран СНГ. Клубу нужен был именно русскоязычный тренер с хорошим бэкграундом в Европе, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что "желто-черные" присматривались к экс-футболисту сборной Украины Виктору Скрипнику, являющемуся еще одним продуктом немецкого тренерского цеха. Вполне возможно, что до конкретных переговоров между тренером и "Кайратом" дело не дошло, однако наличие интереса из южной столицы - факт. Сейчас Скрипник с успехом работает в Украине, а его "Заря" завоевала бронзу чемпионата.

Мог возглавить алматинскую команду и соотечественник Виктора Юрий Вернидуб. Переговоры между "Кайратом" и коучем сорвал украинский журналист Игорь Бурбас, который дал информацию об этом в социальных сетях. "Заря" отреагировала молниеносно и не отпустила своего тренера, а Бурбас впоследствии извинялся перед Вернидубом в Twitter.

Также "Кайрат" интересуется кандидатурой еще одного украинца Сергея Реброва, который трижды завоевывал титул чемпиона с "Ференцварошем" в Венгрии. Председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев не отрицал, что хотел пригласить Реброва. Но ждать украинца в ближайшее время вряд ли стоит, поскольку им интересуются российские клубы, турецкий "Фенербахче" и вроде бы даже английский "Тоттенхэм".

Напомним, что недавно в руководящий состав "Кайрата" вошел известный специалист Курбан Бердыев. Он будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта "Кайрат" - Москва.

Шпилевский находится у руля клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне "желто-черные" под его руководством одержали всего шесть побед при шести ничьих и двух поражениях. С турнирным положением команды можно ознакомиться здесь.

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