Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура КПЛ-2022 с "Тоболом", сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Центральная встреча тура, сыгранная в Костанае, завершилась боевой ничьей - 2:2.

"Матч с "Тоболом" выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом.

Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили "Тоболу" иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.

Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральски травма икроножной мышцы, и какое-то время он будет не доступен", - заявил Бердыев.

В следующем туре, 22 апреля, "Тобол" на выезде сыграет с "Атырау", а на следующий день "Кайрат" на своем поле встретится с "Тураном".

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