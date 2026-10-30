Кызылординский "Кайсар" может переписать историю отечественного футбола по итогам этого сезона. Но пока об этом говорить несколько преждевременно, так как перед командой Талгата Байсуфинов стоит очень непростая задача - в заключительном туре КПЛ превратить последнее 16-е место в спасительное от вылета 14-е. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

После 29 туров в активе "Кайсара" всего 25 набранных очков, и это несмотря на вложенные средства инвесторов, подписание Виктора Мозеса зимой и большие амбиции. В зоне досягаемости волков находятся "Жетысу" (26), "Алтай" (27) и "Атырау" (27). Чтобы сохранить прописку в КПЛ - им нужно по итогам тура опередить хотя бы две из трёх этих команд.





Катастрофу "Ордабасы" пришёл решать Байсуфинов

Экс-рулевой сборной Казахстана был назначен на пост главного тренера на прошлой неделе, всего за день до выездного матча КПЛ с "Астаной". И при Талгате Маруановиче "Кайсар" моментально прыгнул выше головы, вырвав ничью у команды из топ-3. Да, это не победа в буквальном смысле, но это всё равно успех.

Опытный специалист пришёл на три последние игры сезона. Это два выезда в столицу против "Астаны" (0:0) и "Жениса" (пройдёт завтра, 31 октября), а также финал Кубка Казахстана с "Ордабасы", который 7 ноября состоится в Туркестане. Можно утверждать, что коллектив ждёт два финала подряд, и их ценность сложно переоценить.

Если Байсуфинов выжмет из этой ситуации максимум, то он в очередной раз проявит себя как мощный кризис-менеджер. В принципе, для успеха будет достаточно даже просто сохранить прописку в КПЛ. А финал Кубка - бонус, где шансы против новоиспечённых чемпионов малы, но показать себя "Кайсар" обязан. В случае сохранения прописки в КПЛ вряд ли кто-то будет винить Байсуфинова в возможном поражении в финале против "Ордабасы".





Матч с "Женисом" - решающий для "Кайсара"

Завтра, 31 октября, все матчи заключительного 30-го тура КПЛ пройдут в 15:00 по казахстанскому времени. "Кайсар" сыграет на выезде с "Женисом", с которым в этом году они пересекались уже четыре раза. В этот раз их устроит только победа, и то нужно будет также смотреть на игры конкурентов, потому что от них борьба за выживание зависит не меньше. Поэтому права на поражение или даже ничью у Байсуфинова и компании нет.

В первом туре КПЛ-2026 в марте "Кайсар" дома сыграл с "Женисом" вничью (1:1). Зато летом они выбили столичных из Кубка Казахстана на стадии полуфинала - 5:4 (3:1 - дома, 2:3 - на выезде). Как видите, каждая из битв между "Кайсаром" и "Женисом" была интересной, и везде забивали оба коллектива.

Более подробно о раскладах в борьбе за сохранение прописки в КПЛ вы можете прочитать ниже. Там расписано, что нужно каждому из клубов для спасения:

Пять команд могут вылететь из КПЛ после 30-го тура: разбор шансов и расклады

"Кайсар" может стать уникальным клубом из Казахстана

Этот сценарий вряд ли придётся по душе фанатам "Кайсара", потому что тут жирный минус перечёркивает довольно большой плюс. Но мы озвучим это. Если волки не смогут вылезти из зоны вылета после заключительного тура, но спустя неделю выиграют Кубок Казахстана у "Ордабасы", то это перепишет историю нашего футбола.

Ведь в таком случае "Кайсар", вылетевший в первую лигу, будет играть в квалификации Лиги конференций 2027/28. Ещё ни разу в истории не было такого, чтобы клуб из второго по значимости дивизиона Казахстана играл в еврокубках.

В этом сезоне еврокубков подобная история есть. "Тореенсе" из второго дивизиона стал сенсационным обладателем Кубка Португалии 2025/26, за счёт чего пробился сразу на общий этап Лиги Европы. После трёх туров у них три очка - одна победа и два поражения.



Напомним, что завтра решится судьба не только двух команд, которые отправятся в первую лигу, но и третьего места, которое гарантирует попадание в еврокубковую квалификацию. На него претендуют "Астана" (53) и "Окжетпес" (51).

Не исключено, что обе команды смогут попасть в еврокубки, но только в случае, если "Ордабасы" выиграет в финале Кубка Казахстана у "Кайсара". Если же случится сенсация, то в еврокубках будут представлены команды из топ-3, а также сам "Кайсар". Поэтому астанчанам и синегорцам желательно оставить третье место за собой - но получит его только один клуб.