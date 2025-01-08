КПЛ
Вчера 15:03

Бауыржан Байтана определился со своим будущим

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Воспитанник таразского футбола Бауыржан Байтана может провести следующий сезон в "Туране", передают Vesti.kz.

По информации Aladop, футболист отправится на первые сборы с туркестанцами.

Минувший сезон 32-летний полузащитник начинал в "Актобе", а в середине чемпионата страны перешел в "Женис", однако в столичном клубе не имел игровой практики.

В карьере игрока также были "Тараз", "Шахтер" (Караганда), "Кайрат", "Тобол", "Сункар", "Атырау".

С 2014 по 2022 год вызывался в сборную Казахстана. 

"Туран" занял 12-е место в КПЛ-2024.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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