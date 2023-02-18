Бабаян высказался о разгроме над клубом РПЛ и необходимости новых игроков

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 12:22
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал результат товарищеского матча с подмосковными "Химками" и подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб победил представителя российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. У астанчан дубль оформил Абат Аймбетов, еще один гол забил Камо Оганесян.

"Видно было, что команда тяжело двигается, не было той легкости, но это нормально, мы находимся под нагрузками. Было важно в такой игре и в таком состоянии держать организацию, и команда проявляла характер. В первом тайме мне не понравились два-три момента и то, как мы реагировали на действия соперника: два раза нас поймали на контратаках, и соперник должен был забивать, но в первом моменте нас выручил вратарь, во втором же эпизоде удар заблокировали защитники. В целом таких ошибок допускать нельзя, неважно, в каком мы состоянии находимся - порядок должен быть всегда.

Во втором тайме мы успокоились, стали больше играть с мячом, и команда с каждым моментом обретала уверенность. Забили хорошие голы, и игра показала, что мы движемся в правильном направлении, но нужно еще очень много работать и прибавлять. Конечно, также в плане селекции нам нужно усиление, в команде должна быть конкуренция во всех линиях, и мы работаем над этим вопросом. Мы проделали 80-85 процентов запланированных работ, сейчас отправляемся домой и готовимся к матчу Суперкубка", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что финал Суперкубка Казахстана между "Астаной" и "Ордабасы" пройдет 25 февраля на "Астана Арена" и начнется в 15:00 по местному времени.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Астана" дома примет "Шахтер".

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Химки ФК Бабаян Григорий

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