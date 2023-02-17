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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ

Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ
©ФК "Астана"

"Астана" провела товарищеский матч на сборах в Турции. Спарринг-партнером выступил футбольный клуб "Химки" из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу астанчан. Дубль оформил Абат Аймбетов, еще один гол забил Камо Оганесян.

Отметим, что "Химки" идут на предпоследнем, 15-м месте в таблице, набрав 12 очков в 17 матчах. РПЛ возобновится в марте, 3-го числа подмосковный клуб сыграет на выезде с воронежским "Факелом".

Первый тур нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) пройдет 4-5 марта. "Астана" дома примет карагандинский "Шахтер".

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Химки ФК Премьер-лига России Аймбетов Абат

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