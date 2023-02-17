Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ

"Астана" провела товарищеский матч на сборах в Турции. Спарринг-партнером выступил футбольный клуб "Химки" из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу астанчан. Дубль оформил Абат Аймбетов, еще один гол забил Камо Оганесян.

Отметим, что "Химки" идут на предпоследнем, 15-м месте в таблице, набрав 12 очков в 17 матчах. РПЛ возобновится в марте, 3-го числа подмосковный клуб сыграет на выезде с воронежским "Факелом".

Первый тур нового сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) пройдет 4-5 марта. "Астана" дома примет карагандинский "Шахтер".

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