После перенесенного матча 17-го тура чемпионата Казахстана между "Астаной" и "Атырау" состоялась потасовка, по итогам которой главного тренера столичного клуба Григория Бабаяна обвинили в рукоприкладстве. В беседе с корреспондентомVesti.kz Григорий Константинович высказал свою позицию о произошедшей ситуации.

Ранее игрок "Атырау" Жоэль Каямба заявил в своих социальных сетях, что Бабаян ударил его после матча. В частности, конголезец сказал следующее:

"Не могу поверить, что главный тренер такого клуба как "Астана" ударил игрока соперника без всякой причины. Такие действия убивают имидж такой прекрасной (или красивой) страны. Когда ты на таком уровне ты должен иметь характер и контролировать свои эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше того что было. Но не волнуйтесь, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит".

По версии главного тренера "Астаны", игрок "Атырау" провоцировал представителей столичного клуба:

"После финального свистка я направился к главному тренеру "Атырау" Виталию Жуковскому, чтобы пожать руку и поблагодарить за игру, но футболист "Атырау" Жоель Каямба начал агрессировать и выкрикивать оскорбления в адрес клуба, тренерского штаба и команды. Более опытные и адекватные футболисты Сигневич, Стасевич и другие подошли пожали руки, как это всегда делается, а этот начал провоцировать. В целом, по его вчерашнему неадекватному поведению я не сомневался, что сегодня он что-то подобное напишет, вчера он показал свою гнилую сущность. Те, кто был там, тот же главный тренер "Атырау" Виталий Михайлович Жуковский подтвердят мои слова. На видео, которое сейчас распространяется, видно, что я не бил Каямбу, да и не собирался этого делать, я единственное, что сделал, это одернул его шапку и попросил замолчать. Если бы он не чувствовал свою вину и не понимал бы, что это была провокация, он бы не пришел после стычки ко мне, чтобы пожать руку".

Напомним, что "Астана" одержала победу над "Атырау" со счетом 3:2. Победный гол столичный клуб забил на 101-минуте после того, как главный судья Рустам Омаров назначил пенальти, обратившись к помощи VAR.