Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о старте первого сбора клуба и новичках команды, в числе которых опытный защитник Дмитрий Шомко, сообщают Vesti.kz.

Наставник столичного клуба отметил приход нескольких новых футболистов.

"Шомко долгое время играл в "Астане", участвовал во всех этапах становления клуба, можно сказать он вернулся домой. Арман Кенесов уже в ноябре присоединился к нам, мы знаем его сильные качества.

Ну и плюс молодой вратарь Данила Карпиков, надеемся, что сможет показать и проявить себя, это очень перспективный игрок", - заявил Бабаян.

Первые тренировочные сборы "Астаны" продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".