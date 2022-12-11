Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян рассказал о втягивающих сборах, начавшихся в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Начали плановую подготовку к новому сезону, собрались в Астане, чтобы провести втягивающие сборы с 10 по 20 декабря в одноразовом режиме. Это связано с большой паузой с конца чемпионата, все-таки последний матч у нас был 6 ноября. Сейчас важно привести футболистов в нормальное физическое состояние, чтобы к январскому сбору они подошли уже в тонусе и продолжили полноценную работу по подготовке к новому сезону", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что "Астана" выиграла золото КПЛ-2022. В зимнее межсезонье команда уже приняла решение по двум футболистам.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →