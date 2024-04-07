Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход матча четвертого тура КПЛ-2024 против "Шахтера", сообщают Vesti.kz.

Матч в Караганде завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

"Был сложный матч, много борьбы, очень мало было футбола из-за качества поле. В первом тайме проиграли единоборства и подборы, плюс технический брак, соперник забил гол.

У нас были шансы в конце первого тайма когда Камару вывели один в один, был шанс у Каримова, к сожалению, не забили. Во втором тайме заменами пытались вытащить игру, но не смоги дожать. По содержанию плохой матч.

Сказалось, конечно, и то, что мы больше 20 дней тренировались с 10 футболистами , остальные были в своих сборных отсюда и не лучшее состояние, сейчас заново нужно наиграть связи и выровнить физическое состояние.

Сегодня на матче было много наших болельщиков, хотелось бы перед ними извиниться. Нужно сделать все, чтобы реабилитироваться в следующем матче", - приводит слова Бабаяна пресс-служба "Астаны".