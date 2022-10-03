Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян рассказал об итогах матча с "Тураном" в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2, хотя к 82-й минуте астанчане "горели" 0:2.
- Если оценивать первый тайм, то, наверное, можно сказать, что мы должны были 2-3 раза забивать и решать игру еще в первом тайме. Но перед реализацией не хватило хладнокровия. Может быть сказывается смена тренировочного процесса. Многие футболисты были травмированы, только сейчас набирают форму, но еще не хватает игрового ритма. В любом случае, такие моменты нужно реализовывать. Не понравилось то, как мы сыграли во втором тайме, были некоторые моменты в обороне.
Я не скажу, что "Туран" много создал проблем, но было три-четыре подхода, удара, два из которых реализовали. Была такая игра, которую должны были в первом тайме выигрывать с крупным счетом, а во втором тайме могли проиграть, но хорошо, что после 0:2 мы включились, забили два гола, у нас были еще моменты. В конце можно было вырвать победу, где немножко нам не повезло. Но в целом я еще раз скажу, что самая большая трудность - это проблемы с реализацией и организацией в обороне, над чем нам нужно сейчас в кратчайшие сроки работать. Я понимаю, что времени очень мало. Я только неделю работаю с командой и попытаюсь еще раз сделать все, чтобы к следующей игре команда сделала еще один шаг вперед, потому что мы хотим бороться за самые высокие места. Нам нужно набирать максимальное количество очков, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.
- Со счета 0:2 сделали 2:2. Чего не хватило для победы?
- Для камбэка не хватило концентрации, не хватило последнего удара, последней передачи. В конце были хорошие моменты, где можно было забивать, и нужно было забивать. Может быть, ребята где-то с давлением в конце не справились, какой-то груз ответственности на них висел, но еще раз скажу, что такие игры нужно выигрывать на характере.
- Какие планы у клуба на будущее?
- Улететь домой и готовиться к следующему матчу.
Напомним, следующий матч в чемпионате страны "Астана" проведет на своем поле с "Ордабасы" 9 декабря.