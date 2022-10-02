Пенальти Томасова на 95-й минуте спас "Астану" от поражения в матче КПЛ

"Туран" сыграл вничью с "Астаной" в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2. Причем от поражения гости ушли уже в добавленное время.
"Астана" могла первой повести в счете, но на 42-й минуте Педро Эуженио не забил пенальти.
После перерыва на замену в "Туране" вышел Бакдаулет Зульфикаров, который сразу же поразил ворота столичной команды. А на 60-й минуте 2:0 сделал Артем Гуренко.
"Астана" смогла сократить разрыв в счете благодаря голу Абата Аймбетова на 83-й минуте. И на пятой добавленной ко второму тайму минуте Марин Томасов забил пенальти и спас команду от поражения.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
В итоге столичный клуб остался на втором месте в турнирной таблице, следом с таким же количеством очков идет костанайский "Тобол", который ранее одержал победу. Лидерство же сохранил "Актобе", который проиграл аутсайдеру.
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