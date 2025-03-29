КПЛ
Сегодня 14:05

Аймбетов покинул Турцию и прибыл в расположение казахстанского клуба

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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время может вернуться в КПЛ и официально покинуть турецкий клуб "Адана Демирспор", сообщает корреспондент Vesti.kz

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На данный момент Аймбетов находится в расположении "Астаны". Он присоединился к столичному клубу сразу после матчей сборной Казахстана. Вероятно, Абат подпишет контракт со столичным клубом. 

"Адана Демирспор" за который выступал казахстанец в этом сезоне утратил даже математические шансы на сохранение прописки в Суперлиге. Клуб Аймбетова покинул высший дивизион впервые за четыре года, а также испытывает серьезные финансовые трудности. 

В составе "Аданы Демирспор" Аймбетов провел суммарно во всех турнирах 30 матчей и забил пять голов. 

Ранее форвард уже выступал за "Астану" - в период с 2021 по 2023 год. В составе столичного клуба он провел 91 матч и забил 29 голов. 

 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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